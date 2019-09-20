РИАМО - 20 сен. Уже осенью планируется открыть первую очередь нового парка на территории ЗИЛа, он разместится на набережной Марка Шагала, проект предусматривает создать линейный парк у воды общей площадью 18,5 гектаров и протяженностью 3,8 километра, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В пятницу, 20 сентября, мэр столицы Сергей Собянин проверил ход строительства на набережной Марка Шагала, а также проинспектировал возведение подъездных дорог к парку развлечений «Остров мечты» и новым жилым кварталам.

«На территории ЗИЛа уже есть замечательный парк «Тюфелева роща». В ноябре мы планируем открыть первую очередь еще одного парка на набережной Марка Шагала. Также к концу года будет завершено строительство новых дорог, ведущих к парку развлечений «Остров мечты», включая мост через Кожуховский затон», – отметил Собянин.

Концепцию набережной Марка Шагала разработало архитектурное бюро «Меганом». В его основе лежал четыре тематических маршрута (пространства). Так, например, маршрут «Магниты» будет включать в себя три площади на пересечении набережной с улицами Кандинского, Лентулова и Льва Юдина, которые станут основными точками притяжения. Здесь же разместятся восемь зон для проведения культурных мероприятий и шесть кафе, а также 10 киосков с мороженым и напитками и 25 мобильных street-food точек.

На маршруте «Спорт» появятся велосипедные и беговые дорожки, а также пять пунктов велопроката и две точки проката спортивного инвентаря. Кроме того, здесь будут находиться девять спортплощадок и шесть игровых зон.

«Променад» – маршрут вдоль воды, где можно будет не только отдохнуть на берегу, но и прогуляться «по воде» – по нижней террасе с сетью деревянных и плавучих понтонов. Для желающих полюбоваться водной гладью с берега создадут амфитеатр с видом на реку, который будет интегрирован в ландшафт. Предусмотрено строительство спусков к воде, причалов для речного транспорта», - отмечается в сообщении.

Маршрут «Отдых» будет представлять из себя большую аллею для прогулок длиной 2,1 километра, к которой будут примыкать сады со скульптурами, фонтанами и ландшафтными композициями.

Весь ландшафт сделают «умным», чтобы защитить отдыхающих от ветра и городского шума. Так, запланировано устройство холмов-барьеров, на склонах которых высадят деревья и кустарники.

«В мае 2019 года было начато строительство первого участка набережной Марка Шагала от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина протяженностью 670 метров. Работы планируется завершить в ноябре 2019 года. Общая площадь благоустройства составит 5,85 гектара», - отмечается в материале.

Первый участок будет включать в себя два кафе, амфитеатр, причал и пункт проката, а также 520 метров велодорожек и 1 километр беговых дорожек.

В рамках озеленения обустроят 15 тысяч квадратных метров газона, а также высадят 274 дерева (вяз, липа, клен, ирга, ель, сосна, рябина) и 960 кустарников (боярышник, дерен, магония, можжевельник, рябинник, спирея).