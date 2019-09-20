РИАМО - 20 сен. В Подмосковье и Москве уровень опасности погоды на ночь 22 сентября повысили до «оранжевого» из-за заморозков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» – это третий уровень погодной опасности. Он означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

«Оранжевый» уровень объявили в Московском регионе с 01:00 по 07:00 22 сентября из-за локальных заморозков. В Подмосковье и Москве также с 21:00 21 сентября до 21:00 23 сентября действует «желтый» уровень из-за порывистого ветра.

В Центральном федеральном округе «оранжевый» уровень объявили почти во всех регионах, кроме Брянской области, где объявлен «желтый» уровень, Орловской и Курской областей, где предупреждение о погодной опасности не требуется.

«Оранжевый» уровень из-за заморозков также объявлен в Подмосковье и Москве на предстоящую ночь.

Ранее синоптики предупредили о ночных заморозках в Московском регионе на выходных.