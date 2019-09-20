РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 сен. В подмосковном Королеве с 23 по 29 сентября пройдет тематическая ярмарка «Сделано в Подмосковье», говорится в сообщении управления потребительского рынка и услуг городской администрации.

Ярмарка будет работать на улице Терешковой, 3А с 10:00 до 19:00.

«В Королеве с 23 по 29 сентября будет работать тематическая ярмарка «Сделано в Подмосковье», на которой жители города смогут приобрести выпечку, колбасы и мясные изделия, сувениры, посуду, одежду и многое другое», – говорится в сообщении.

На ярмарке свою продукцию представят не только товаропроизводители Московской области, но и Тульской, Владимирской, Ивановской, Волгоградской областей и Республики Беларусь. Жители смогут приобрести товары и продукты по ценам производителя.