РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 сен. Глава городского округа Балашиха Сергей Юров подписал постановление о начале отопительного сезона, исходя из которого подачу тепла в жилые дома округа начнут осуществлять 23 сентября, говорится в документе, опубликованном на сайте администрации муниципалитета.

Как уточняется в постановлении, отопительный сезон 2019-2020 годов начнется в соответствующем порядке в связи с ухудшением погодных условий и со значительным понижением среднесуточной температуры воздуха.

«Организациям, осуществляющим на территории городского округа Балашиха регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, потребителям тепловой энергии начать отопительный сезон для объектов образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения с 19 сентября 2019 года, а для пользователей помещений в многоквартирных домах и жилых домах с 23 сентября 2019 года»,- отмечается в опубликованном документе.

Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя главы администрации Балашихи Татьяну Калашникову.