РИАМО - 20 сен. Минувшей ночью в Московском регионе местами на почве местами могли наблюдаться заморозки, так как температура опустилась до плюс 1 градуса и ниже, сообщается на сайте «Метеовести».

«Самым холодным местом оказалась Михайловское (Троицкий округ, Москва – ред.) – там минимальная температура воздуха опустилась до плюс 0,5 градуса. Особенно низкими показания термометров были также в Чехове (плюс 1 градус) и Электростали (плюс 1,1 градуса)», — говорится в сообщении.

В такой ситуации в отдельных районах региона могли наблюдаться заморозки на почве.