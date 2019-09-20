РИАМО – 20 сен. На дорогах Московской области в период с октября по декабрь пройдет социальная кампания «Некуда спешить», направленная на повышение уровня безопасности и соблюдение скоростного режима на дорогах региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Мы продолжаем работу, направленную на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике. С 1 октября в Подмосковье стартует кампания по соблюдению скоростного режима «Некуда спешить», – сказал начальник УГИБДД Московской области, генерал-майор полиции Виктор Кузнецов.

В Подмосковье 1 сентября завершилась масштабная социальная кампания «Маленький пассажир – большая ответственность!», в рамках которой сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья провели более 600 массовых проверок и 275 рейдов по контролю за соблюдением водителями правил перевозки детей и выявили свыше 5,4 тысячи нарушений.

В поддержку кампании были проведены информационно-пропагандистские мероприятия – конкурсы, праздники, акции и флешмобы, тематические беседы, открытые уроки, собрания и мастер-классы, особое внимание уделили учреждениям дополнительного образования и спортивным секциям.

«Для повышения безопасности пешеходов на неосвещенных переходах планируется установить направленную подсветку. В рамках пилотного проекта такое инновационное решение будет применено на 45 пешеходных переходах в Одинцове, Красногорске и Истре. В следующем году эту программу планируется применить на территории всей Московской области», – дополнил начальник управления организации безопасности дорожного движения областного Минтранса Виктор Щулепников.

Реализация комплекса мероприятий способствовала сокращению по итогам 8 месяцев 2019 года как показателей аварийности с участием детей-пассажиров – количество погибших сократилось на 30%, так и основных показателей детского дорожно-транспортного травматизма – количество погибших сократилось на 38%.

В целом за 9 месяцев количество погибших на областных дорогах снизилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Московская область в этом году вошла в состав участников нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого к концу 2019 года более 65% региональных дорог должны соответствовать нормативным требованиям, к 2024 году необходимо обеспечить снижение количества мест концентрации ДТП в два раза, по сравнению с 2017 годом, и достичь показателя смертности от ДТП, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения.