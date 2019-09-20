РИАМО - 20 сен. Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы проверили подготовку городского округа Кашира к осенне-зимнему периоду 2019-2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Проверка проходила в рамках сбора информации для межмуниципального кустового совещания. Совещание прошло в пятницу в Ступине.



«Основное внимание в ходе контрольного мероприятия уделялось оценке готовности к зиме объектов топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и социальной сферы. По результатам проверки установлено, что жилой фонд городского округа готов к зиме полностью», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что ресурсоснабжающие и управляющие компании план работ по подготовке к осенне-зимнему сезону выполняют в полном объеме.

Они проводят текущий ремонт сетей и оборудования, сформировали материально технический запас, создали аварийно-восстановительные формирования, проводят противоаварийные тренировки, представили для проверки специальную технику для аварийно-восстановительных работ.