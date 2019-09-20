РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 сен. В подмосковном Королеве 12 пар зарегистрировали свой брак в красивую дату – 19.09.19, говорится в сообщении Главного управления ЗАГС Московской области.

В Подмосковье 19 сентября свой брак официально зарегистрировали 545 пар.

«В красивую дату – 19.09.19 в Королевском отделе ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области зарегистрировали брак 12 пар. Заявления на эту дату были поданы практически за год», – говорится в сообщении.

Молодоженам пожелали счастья, любви и семейного благополучия.