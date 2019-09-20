РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 сен. К настоящему времени проект генерального плана городского округа Люберцы прошел процедуру публичных слушаний и готовится к направлению в совет депутатов муниципалитета для последующего утверждения, сообщил председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Проект генерального плана разработан ГАУ Московской области «Научно-исследовательским и проектным институтом градостроительства» в рамках государственной программы «Архитектура и градостроительство Подмосковья».

«Более 100 предложений местных жителей по проекту генерального плана Люберец было учтено по результатам публичных слушаний, большая часть из них касалась вопросов модернизации транспортной инфраструктуры, а также сохранения городских рекреационных зон. На сегодня задача по обеспечению всех муниципалитетов Подмосковья стратегическими документами – генеральными планами является одной из ключевых для градостроительного блока. Генплан – это гарантия устойчивого и сбалансированного развития территории и, безусловно, коллективный договор между жителями, бизнесом и властью», – сказал Гордиенко.

Особое внимание при разработке современных генеральных планов уделяется резервированию территорий для создания новых мест приложения труда и объектов социальной инфраструктуры.

«Проект генплана Люберец на долгосрочную перспективу, до 2039 года, предусматривает создание в городе порядка 130 тысяч новых рабочих мест, строительство и реконструкцию 65 детских садов, 42 общеобразовательных школ. Транспортную инфраструктуру, в том числе по запросу местных жителей, также ждут масштабные преобразования – более 80 километров транспортно-дорожной сети запланировано к новому строительству и реконструкции», – добавил председатель Мособлархитектуры.

Кроме того, документом учтены предложения по развитию территории бывшего Ухтомского завода металлоизделий, в перспективе там может появиться городской парк с современным благоустройством площадью порядка 9 гектаров, а также физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).