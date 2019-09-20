РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 сен. В подмосковном Подольске 21 сентября пройдет монтаж пролетного строения надземного пешеходного перехода, Старосиферопольское шоссе перекроют со второй половины 21 сентября до обеда 22 сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На Старосимферопольском шоссе в Подольске 21 сентября начнется монтаж пролетного строения надземного пешеходного перехода. Работу по установке конструкции планируется провести за сутки. В связи с работами движение автотранспорта на данном участке будет временно перекрыто с 12:00 21 сентября по 12:00 22 сентября. Водители смогут проехать по улицам Большая Серпуховская, Орджоникидзе, Кирова, Молодежной и Бережковскому проезду», – говорится в сообщении.

Длина пролетного строения составит 46 метров, габариты сооружения – 3 на 2,3 метра. Конструкция перехода опирается на две опоры, оборудованные лестницами и подъемными платформами для доступа маломобильных групп населения. Завершить строительство объекта планируют в октябре 2019 года.

В целях повышения безопасности дорожного движения и обеспечения общественного порядка на переходе установят камеру наружного видеонаблюдения. Кроме того, рядом с переходом ведется обустройство пешеходных зон и строительство двух остановок общественного транспорта в районе жилых комплексов «Бородино» и «Весенний». В рамках строительства запланированы работы по усилению существующей сети ливневой канализации и озеленению прилегающей территории.

Переход обеспечит транспортную доступность для жителей жилых комплексов «Бородино» и «Весенний» через Старосимферопольское шоссе.