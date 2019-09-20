РИАМО - 20 сен. В интерактивно-развлекательном комплексе Cyberspace в Москве 29 сентября пройдет киберспортивный фестиваль, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Участников и зрителей ждут соревнования первенства Москвы по FIFA 20, Starcraft 2 и Hearthstone, а также турниры по техническому автосимулятору RaceRoom, Pro Evolution Soccer 2020, Quake Champions, Dota Underlords и женский турнир по FIFA», — говорится в сообщении.

На фестивале пройдет Кубок вызова между командами Москвы и Ижевска в трех по трем дисциплинам — Dota 2, Hearthstone и Counter-Strike: Global Offensive. Отбор московских команд состоится заранее по рейтингу первенства Москвы.

Матчи Кубка вызова и финалы остальных турниров покажут на экранах комплекса и в соцсетях. Посетители смогут поиграть на консолях в Mortal Kombat 11 и NHL 20, посмотреть и поучаствовать в конкурсе косплея. Для участия нужно заполнить анкету на сайте фестиваля.

Москва является ведущим киберспортивным центром СНГ и Восточной Европы. В городе есть мощная ИТ-инфраструктура для соревнований, квалифицированные специалисты, площадки для зрелищных мероприятий.