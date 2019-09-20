РИАМО - 20 сен. В районах Строгино, Хорошево-Мневники, Аэропорт и Сокол мусорные баки начали красить в синий и серый цвета, а на самих баках появились таблички с информацией о раздельном сборе отходов, об этом в Facebook рассказали жители районов.

«Я из Строгина, у нас тоже такие (таблички на контейнерах о раздельном сборе – ред.) повесили. Но на этом пока все. Ждем продолжения», — написала жительница в группе «Хорошево-Мневники, Щукино и Хорошевский – СОСЕДИ».

Жители Живописной улицы рассказали, что пока у них только повесили объявление о переходе на раздельный сбор мусора с 2020 года.

Другие пользователи отметили, что таблички с информацией о раздельном сборе начали появляться уже по всей Москве, но самого перехода на раздельный сбор пока не произошло.

В группе Airport/Sokol Da Neighborhood жители рассказали, что у них в районах на контейнерах также повесили таблички, но на площадках еще стоят старые оранжевые контейнеры. При этом некоторые пользователи заметили, что оранжевые лучше видно, чем синие.

Другие пользователи также отметили, что старые баки перекрасили в синие и серые цвета и закрыли их крышки, не дождавшись, пока краска высохнет.

Дуальная система раздельного сбора отходов начнет действовать в Москве с 1 января 2020 года.