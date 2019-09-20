РИАМО - 20 сен. В Подмосковье в запоминающуюся дату 19 сентября 2019 года брак зарегистрировали 545 пар молодоженов, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

«Сочетание трех девяток привлекло большое количество молодоженов. 545 пар новобрачных скрепили свой союз в эту красивую дату. Всегда стоит помнить, что тщательно подобранные и выверенные даты свадьбы, какими бы красивыми они не были, не дадут гарантий идеальной семейной жизни», — говорится в сообщении.

Работники ЗАГСа также отметили, что нужно любить друг друга и тогда без всякой красоты и магии чисел союз будет крепким, долгим и счастливым.