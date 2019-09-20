РИАМО - 20 сен. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности на 21-23 сентября из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение в Московском регионе действует с 21:00 21 сентября до 21:00 23 сентября. С 7 часов 21 сентября по 21:00 21 сентября предупреждение о погоде не требуется.

«Желтый» уровень погодной опасности также объявили на территории Рязанской и Брянской областей. В Липецкой, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях объявили следующий, «оранжевый» уровень погодной опасности.

В Московском регионе 21 сентября будет облачно с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки. Ночью будет 2-4 градуса, днем — 9-11. 22 сентября будет облачно, пройдет дождь, ожидается мокрый снег. Порывы ветра местами достигнут 17-22 метров в секунду. Ночью будет 3-5 градусов, днем — 5-7. 23 сентября будет облачно с прояснениями, местами прогнозируются небольшие осадки. Сохранятся сильные порывы ветра в 12-17 метров в секунду. Температура ночью составит 1-3 градуса, днем — 7-9 градусов.