РИАМО – 20 сен. Сотрудник полиции метрополитена, старший прапорщик Алексей Смирнов, открывший стрельбу по сотрудникам управления собственной безопасности, вымогал средства у иностранцев, передававших ему деньги в пачках с одноразовыми бумажными платочками, сообщает газета «Коммерсант».

По данным издания, первой его жертвой стала гражданка Филиппин. У нее не было регистрации. Прапорщик просто отнял у нее паспорт, после чего отправил ее в ближайший ларек, чтобы она купила платочки и спрятала в них деньги. Похожий инцидент произошел и в день, когда к Смирнову наведались сотрудники управления собственной безопасности Максим Веялко и Алексей Лимонов.

«Платочки с деньгами прапорщик получил от гражданина Киргизии. Но если первый эпизод был установлен после изучения записей видеокамер на станциях, где дежурил прапорщик Смирнов, то на втором — он фактически попался с поличным», - говорится в сообщении.

Офицеры пришли к подозреваемому вместе с понятыми. Смирнова попросили выложить все из карманов. Когда один из полицейских показал понятым платочек с деньгами, прапорщик достал табельное оружие и открыл стрельбу.

Старший лейтенант Веялко получил смертельные ранения, спасти его не удалось. Алексей Лимонов, пытавшийся обезоружить стрелявшего, находится в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». В МВД проведут служебную проверку, дадут оценку действиям лиц, которые планировали и проводили операцию, закончившуюся перестрелкой.

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