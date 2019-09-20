РИАМО – 20 сен. Раньше плановых сроков теплоснабжение стали получать социальные учреждения, школы и детские сады подмосковного Реутова, сообщил Реутовскому информагентству глава муниципалитета Станислав Каторов.

«Реутов досрочно входит в отопительный сезон 2019-2020 годов. С 19 сентября начато поэтапное подключение к системе централизованного теплоснабжения социальных учреждений, детских садов, школ, объектов здравоохранения», – сказал Каторов.

По его словам, тепло в жилые дома также придет раньше срока – дано распоряжение включить отопление не позднее 26 сентября.

«В течение лета все восемь котельных города прошли профилактику и полностью готовы к безаварийной подаче тепла», – сказал Каторов.