РИАМО – 20 сен. Мосгорсуд принял решение об изменении меры пресечения Павлу Устинову, обвиняемому в причинении насилия сотруднику ОМОНа на акции протеста в Москве, сообщает газета «Известия».

Об освобождении Устинова из-под стражи просил заместитель генпрокурора Юрий Пономарев. В ходатайстве отмечается, что Устинов не пытался скрыться, а также помешать ходу расследования.

«Замгенпрокурора также попросил учесть поручительство за актера народного артиста России Константина Райкина, отсутствие судимостей и положительную характеристику от Росгвардии, где актер проходил срочную службу», - говорится в сообщении.

Устинов также заверил суд, что не собирается скрываться и мешать правосудию. Мосгорсуд рассмотрит апелляции на законность приговора 26 сентября.

Тверской суд столицы признал Устинова виновным в применении насилия к бойцу Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в Москве. По версии следствия, он сопротивлялся при задержании и вывихнул плечо силовику. Его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Сам Устинов отрицает вину.

По материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков». Устинов якобы активно сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча.