РИАМО – 20 сен. Временные ограничения введут на улицах на севере столицы 22 сентября в связи с проведением очередного матча в рамках чемпионата Российской футбольной премьер-лиги, в воскресенье на «ВЭБ Арене» встретятся ПФК ЦСКА и клуб «Краснодар», говорится в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Участок 1: проезд Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда. Участок 2: 3-я Песчаная улица от 2-й Песчаной улицы до дома 23, корпус 5 по Новопесчаной улице», – отмечается в сообщении.

Ограничения на указанных участках будут действовать с 17:00 до 22:00.

Помимо этого, движение изменят 3 октября с 17:55 до 22:55, 6 октября с 14:30 до 19:30, 24 октября с 17:55 до 22:55, 27 октября с 12:00 до 17:00.

Матч 10 тура чемпионата России начнется в 19:00. В настоящее время столичные армейцы расположились на четвертой строчке турнирной таблицы с 19 очками, краснодарская команда занимает первое место с 20 очками.