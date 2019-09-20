РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 сен. Порядка 7,2 тысяч ясеней, кленов и рябин посадят на площадках проведения областной акции «Наш лес. Посади свое дерево» в микрорайоне Павшинская пойма Красногорска 21 сентября, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Двадцать первого сентября в рамках акции «Наш Лес. Посади свое дерево» в Павшинской пойме в районах улиц Головкина, дом №7 и Ильинского бульвара высадят 7 200 ясеней, кленов и рябин», – говорится в сообщении.

До конца октября в микрорайоне высадят еще 2 252 саженца на 16 площадках. С адресами можно ознакомиться на официальном сайте администрации горокруга.

Всего в рамках акции «Наш Лес. Посади свое дерево» в городском округе Красногорск высадят почти 12 тысяч деревьев. Центральной площадкой станет территория 1,8 гектара вблизи микрорайона «Изумрудные холмы» с GPS-координатами: 55.843261, 37.277197. Доехать до места посадки деревьев можно будет на бесплатном автобусе в 10:00 от здания администрации муниципалитета (улица Ленина, дом 4) или в 20:30 от школы №18 в Изумрудных холмах (бульвар Космонавтов, дом 9).

«Для участников мероприятия будет организована полевая кухня и развлекательная программа», – заключается в сообщении.