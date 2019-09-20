РИАМО - 20 сен. В России проходит основной этап акции «Сохраним лес», в кампании уже приняли участие более 150 тысяч человек, высажено более 700 тысяч саженцев и сеянцев различных пород, сообщается на сайте Минприроды России.

«Лесовосстановительная кампания «Сохраним лес» проходит в поддержку регионов, наиболее пострадавших от лесных пожаров этого года. Организаторами акции выступают Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федеральное агентство лесного хозяйства», — говорится в сообщении.

В акции уже приняли участие более 150 тысяч человек, которые посадили около 700 тысяч саженцев и сеянцев различных пород. В акции участвует почти 80 регионов.

Как уточняется в сообщении пресс-службы Московского нефтеперерабатывающего завода, предприятие также присоединилось к экологической кампании по приглашению Московского городского отделения Всероссийского общества охраны природы.

МНПЗ провел акцию по озеленению территории. Благоустройство завершило формирование комплекса очистных сооружений в рамках экологической модернизации предприятия, которую с 2011 года продолжает «Газпром нефть». В рамках акции, в которой приняли участие представители городских властей, на территории предприятия появилось более 100 новых деревьев.

Саженцы появились на территории бывших открытых очистных сооружений устаревшего типа, которые были полностью ликвидированы в ходе первого этапа модернизации предприятия в 2011-2016 годах. В рамках программы развития на Московском НПЗ были созданы инновационные биологические очистные сооружения «Биосфера». Они позволили добиться степени очистки воды до 99,9% и возврата в производство до 80% воды. В три раза сокращено потребление речной воды, и снижена нагрузка на городские очистные сооружения.

«Московский НПЗ не только планомерно модернизирует производство, чем выполняет данные городу обязательства по снижению воздействия на окружающую среду, но и принимает активное участие в озеленении города. Ни одно предприятие столько деревьев не посадило. Сейчас это уже больше тысячи деревьев. Жители близлежащих районов с большой радостью откликаются на экологические акции, которые делаются совместно с заводом», - отметила депутат Московской городской думы Инна Святенко.

Генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер подчеркнул, что программа по озеленению и благоустройству предприятия – часть масштабной экологической модернизации, благодаря которой уже сокращено воздействие на окружающую среду на 50%.

«К 2021 году влияние снизится еще вдвое. В рамках программы развития МНПЗ освобождаются площади, которые мы максимально эффективно задействуем под экологические проекты. Сегодня на территории завода появилось 100 новых деревьев, это дополнительный вклад в экологию», — добавил Зубер.

С 2011 года Московский НПЗ также поддержал более 50 городских экологических проектов. Приоритетными направлениями стали благоустройство, озеленение и развитие инфраструктуры Юго-Восточного округа столицы. За это время высажено больше тысячи деревьев.