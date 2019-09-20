РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 сен. Муниципальный центр управления регионом (ЦУР), призванный ускорить принятие решений по обращениям граждан, запустили в подмосковном Красногорске в тестовом режиме 19 сентября, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В Красногорске по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева создан Муниципальный центр управления регионом (МЦУР). Тестовый запуск центра состоялся в четверг, 19 сентября», – говорится в сообщении.

Предварительно центр оперативного принятия решений по обращениям жителей прошел проверку областного министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Еженедельные совещания в администрации теперь будем начинать здесь, вместе с профильными заместителями будем снимать актуальную сводку, чтобы еще быстрее и эффективнее реагировать на каждое обращение и предложение», – сказала глава округа Эльмира Хаймурзина в ходе проверки работы МЦУР.

Сотрудники Красногорского МЦУР обрабатывают порядка 120-140 задач ежедневно. Динамика обращений жителей видна на тепловой карте региона.