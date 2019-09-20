РИАМО - 20 сен. Группа компаний «А101» утвердила концепцию и мастер-план территории многофункционального делового комплекса вблизи станции метро «Прокшино», говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

Генеральный директор Игнатий Данилиди сообщил, что утверждена и архитектурная концепция первой очереди проекта – офисно-торгового центра на 35 тысяч квадратных метров. По словам главы департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, открытие новых станций «красной» ветки повысило интерес инвесторов к новым территориям столицы.

«Именно инфраструктурная составляющая — транспортная, социальная, инженерная — создают надежную и долговременную основу для динамичного развития новой Москвы. И эта задача определена Генпланом», — сказал Жидкин.

МФК «Прокшино» займет территорию площадью 6,5 гектаров у одноименной станции метро. Здесь разместится около 195 тысяч квадратных метров офисных пространств высокого класса и сопутствующей инфраструктуры, в том числе примерно 15% помещений займут торговые объекты. Разработчик проекта, американское архитектурное бюро CallisonRTKL, предложил создать в рамках МФК «Прокшино» городской центр – территорию, где общественная функция будет сочетаться с деловой, торговой и сервисной.

Жидкин подчеркнул, что к 2035 году в ТиНАО планируется довести количество действующих станций метро до 33. Для формирования полноценного транспортного каркаса нужно связать эту инфраструктуру в единую сеть с помощью ТПУ.

На первом этапе, к 2025 году, в столице должно появиться 13 ТПУ, а за следующие десять лет — еще 11. Почти все они большие по площади. Например, ТПУ «Саларьево» — около 290 тысяч квадратных метров. В столичных ТПУ появятся десятки тысяч рабочих мест.