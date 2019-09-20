РИАМО - 20 сен. Ректор мастерской управления «Сенеж» Алексей Каспржак открыл образовательный форум «Социальные лифты: как строить карьеру в условиях новых индустрий», который стал первой за 15 лет профессиональной дискуссией о выравнивании возможностей становления граждан из разных регионов и социальных слоев, говорится в сообщении пресс-службы мастерской управления «Сенеж».

Форум является попыткой системного обсуждения механизмов профессионального и личного становления молодежи в изменившейся технологической и экономической реальности, которая изменила подходы к социальной мобильности.

«Мы стремимся решить проблему неравенства и справедливости, которая беспокоит население нашей страны. Она решается таким инструментом, как социальный лифт - выстраиванием возможностей, благодаря которым человек может достичь каких-то высот, позиций, самореализации за счет собственных усилий», - сказал Каспржак.

По его словам, в рамках форума участники обсудили, насколько образовательная система, которая призвана быть социальным лифтом, выполняет эту функцию. По мнению Каспржака, сегодня образование как социальный лифт не работает.

«Новое поколение, новая экономика, новые общественные технологии требуют новой системы образования, которая будет работать как социальный лифт», - подчеркнул ректор «Сенежа».

Каспржак отметил важность дискуссии для нового поколения специалистов сферы образования, которые призваны изменить образование в соответствии с вызовами времени и запросами общества.

«Человек, ставший лидером в образовательной институции, на нашем форуме получает высокого уровня экспертизу, которая позволяет ему понять цель собственной деятельности – к чему он должен вести образование. И, прежде всего, в качестве индикатора зафиксирует, что важно учитывать значение социальной справедливости», - сказал Каспржак.

Форум «Социальные лифты: как строить карьеру в условиях новых индустрий» прошел в партнерстве с департаментом образования города Москвы в рамках форума «Город образования». В мероприятии приняли участие более 50 экспертов, среди которых президенты и основатели крупнейших корпораций, представители министерств и образовательных учреждений, социологи и молодые бизнесмены.

Мастерская управления «Сенеж» была создана в феврале 2019 года в рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей». Мастерская станет центром подготовки управленцев высшего звена (в том числе госслужащих) и институтом формирования и трансляции общественных норм (ценностей) и технологий.