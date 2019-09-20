РИАМО – 20 сен. Два трехэтажных дома в ЖК «Остров Эрин» в поселке Краснопахорское в новой Москве готовы к вводу в эксплуатацию на 100%, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Точный адрес объекта: поселок Краснопахорское, деревня Раево, улица Ирландская, владение 4. Вопрос достройки проблемного ЖК обсуждался на совещании в Москомстройинвесте с участием представителей инициативной группы граждан, которое провел заместитель председателя комитета Александр Гончаров.

«В ходе совещания конкурсному управляющему дано поручение в срок до 12 октября направить пакет документов по готовым корпусам ЖК в Мосгосстройнадзор для получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Ранее надзорный орган выявил ряд недочетов и разногласий в технической документации по этим корпусам, что стало препятствием для постановки на кадастровый учет», – отмечается в сообщении.

Строительная готовность еще двух четырехэтажных домов составляет 30 и 70%.

Кроме того, представитель конкурсного управляющего добавил, что сформирован Реестр требований участников строительства, удовлетворено 238 из 239 заявлений о включении в реестр, еще одно находится на рассмотрении. Двойных продаж не зафиксировано.

Отвечая на вопросы граждан, представитель Мосгосстройнадзора подчеркнул, что, согласно предварительному анализу, строительные конструкции находятся в удовлетворительном состоянии. Окончательное подтверждение будет вынесено по результатам обследования.

«Жилой комплекс «Остров Эрин» уже внесен в реестр проблемных объектов ЕИСЖС (единой информационной системы жилищного строительства – ред.) До 5 октября объект будет включен в «дорожную карту» по решению проблем обманутых дольщиков. Решение о новом застройщике будет принято после создания Московского фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства (запланировано на октябрь 2019 года - ред.)», – пояснил Гончаров.

Он рассказал, что совет фонда должен решить, будет ли он достраивать этот ЖК, либо объект передадут другому девелоперу. Кроме того, дольщики обязаны подтвердить передачу объекта новому застройщику на собрании, которое запланировано на октябрь.

Приоритет регионального фонда на достройку проблемных объектов определен федеральным законодательством.

По информации столичной прокуратуры, ОЭБиПК УВД по ТиНАО ГУ МВД России по городу Москве в отношении руководства ЗАО «Софьино-70» по факту нарушений требований федерального закона от 30 декабря №214-ФЗ проводилась проверка в порядке статьи 144-145 УПК РФ.

По результатам проверки неоднократно принималось решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Это решение признано прокуратурой Троицкого административного округа незаконным и отменено, материалы возвращены для проведения дополнительной проверки, добавляется в сообщении.

Объект внесен в график рассмотрения рабочей группы по противодействию преступлениям в сфере экономики в прокуратуре города Москвы на 2019 год.