РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 сен. Девятнадцать пар молодоженов зарегистрировали брак во Дворце бракосочетания в подмосковном Красногорске в «красивую» дату – 19 сентября 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

«Девятнадцать пар молодоженов зарегистрировано 19.09.19 в Московском областном Дворце бракосочетания №2 на территории «Крокус Сити» в подмосковном Красногорске», – говорится в сообщении.

Регистрации прошли в торжественной обстановке с вручением поздравительного адреса губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Желаем новобрачным счастья, любви и семейного благополучия!» – заключается в материале.