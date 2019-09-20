РИАМО - 20 сен. Порядка 3 миллионов налоговых писем жителям Подмосковья и более 3,5 миллионов отправлений москвичам доставит «Почта России», все налоговые уведомления направляются заказными письмами, говорится в сообщении пресс-службы ФГУП «Почта России».

«Вручение таких писем производиться под роспись получателя. Если почтальон не застанет дома получателя, то он оставит извещение, по которому можно получить свое налоговое уведомление уже в почтовом отделении по месту жительства», - говорится в сообщении.

При этом оплатить налоги можно будет прямо в месте получения уведомлений — в одном из 1,5 тысяч отделений ФГУП «Почта России» в Московском регионе. Средства поступят на счет налоговой службы в режиме реального времени.

Узнать адреса и режим работы почтовых отделений можно на официальном сайте ФГУП «Почта России» или через мобильное приложение.