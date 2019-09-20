РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 сен. Свыше 3,5 тысяч жителей подмосковного Красногорска воспользовались услугами велопроката в микрорайоне Павшинская пойма, сообщил замминистра благоустройства Московской области Денис Чижик.

«Сегодня (20 сентября - ред.) мы презентуем проект по открытию общественного велопроката в городском округе Красногорск. Данный проект представляет из себя 8 стационарных станций велопроката. В тестовом режиме он был запущен 2 месяца назад. За этот непродолжительный промежуток времени мы убедились в востребованности проекта, велопрокатом воспользовались более 3,5 тысяч человек», – сказал Чижик.

Он отметил что проект реализуют в рамках программы «Комфортная городская среда» Московской области и исполнения поручений губернатора региона Андрея Воробьева по развитию общественного транспорта.

«В этом году мы пилотно тестировали Красногорск. Останавливаться на достигнутом, естественно, не будем. У нас большие планы. В следующем году (2020 году – ред.) в 20 парках и общественных территориях муниципалитетов Подмосковья будем запускать такие же велопарковки», – добавил Чижик.

Востребованность велопроката у жителей горокруга отметила и глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«Это замечательно, что в Павшинской пойме появились станции велопроката. У нас молодой округ. 46% населения – молодые жители в возрасте до 35 лет, которые активно в своей повседневной жизни, во время отдыха и поездок на работу используют альтернативные виды транспорта. У нас по округу катаются на самокатах, маленькие жители используют беговелы, парки в будние дни переполнены людьми которые катаются в том числе на велосипедах», – подчеркнула Хаймурзина.

Она добавила, что для Павшинской поймы появление велопроката имеет прикладное значение. Жители могут доехать до метро «Мякинино» по пешеходному мосту на велосипедах. В утренние часы через мост проходят и проезжают около 10 тысяч жителей Красногорска.

Гендиректор компании «Велотех» Александр Экало сообщил, что велосипеды рассчитаны на нагрузку до 130-140 килограммов. Модель велосипеда специально разработана для общественного велопроката и является антивандальной.