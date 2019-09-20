РИАМО - 20 сен. В Подмосковье собственника участков сельхозземель общей площадью 14,7 гектара в городском округе Серпухов оштрафовали за плохое состояние земли, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Ранее администрация муниципалитета направила в надзорное ведомство материалы проверки соблюдения требований земельного законодательства С.А. Холоденковым — собственником вышеуказанных участков. Данные материалы проверили в Россельхознадзоре и выявили ряд нарушений.

«Установлен факт невыполнения собственником установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель и охране почв, по предотвращению негативных процессов, ухудшающих качественное состояние земель. Участки зарастают древесно-кустарниковой и сорной растительностью, сельскохозяйственные культуры не возделываются, почва не обрабатывается, сенокошение не производится», - говорится в сообщении.

В итоге на собственника участка наложен штраф в размере 20 тысяч рублей, который в срок он не оплатил. Дело направили в суд, который привлек Холоденков С.А. к административной ответственности по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» в виде наложения штрафа.