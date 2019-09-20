РИАМО - 20 сен. С начала 2019 года лицензии на работу отозваны у 10 столичных компаний такси, прекращение их работы никак не повлияет на доступность таксомоторного транспорта в городе, сообщил РИАМО исполнительный директор Московского транспортного союза (МТС) Юрий Свешников.

С начала года 10 столичных компаний такси прекратили деятельность из-за нарушений правил перевозки пассажиров. Это компании «Азбука», «Сити Голд», «Совтел», «Виражсистемс», «Ракурс», «Вулкан групп», «Прокат», «Строймакс», «Хеви транс» и «Микс».

«У нас выдано 125 тысяч разрешений за 7-8 лет. Закрылись компании не такие большие, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию в городе. У нас в городе есть несколько крупных компаний, которые имеют более тысячи машин. Есть еще крупные компании. Отзыв 10 лицензий никак не повлияет», - сказал Свешников.

Запрет на перевозки 10 компаний наложил Арбитражный суд Москвы после того, как МАДИ выявила нарушения.