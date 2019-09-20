РИАМО - 20 сен. Состоялись торги на право аренды земельного участка площадью 0,36 гектара для строительства общественно-производственного комплекса в Новомосковском административном округе столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«Участок расположен в поселении Десеновское Новомосковского административного округа по адресу: деревня Десна, улица Центральная, владение 144», — говорится в сообщении.

Участок вызвал большой интерес у инвесторов. Для участия в торгах было подано 10 заявок. По итогам аукциона победителем признана компания ООО «Новая Земля», предложившая максимальный размер годовой арендной платы за участок.

«Благодаря столь высокой конкуренции начальная цена аренды увеличилась в 16 раз и составила 9,9 миллиона рублей. После строительства объекта и ввода в эксплуатацию инвестор сможет приобрести участок в собственность, либо заключить договор аренды с департаментом на 49 лет», - прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Контракт с победителем заключат на 3 года и 2 месяца. За это время арендатор должен завершить все работы по строительству объекта. Суммарная поэтажная площадь объекта, который должен появиться в Новомосковском округе к 2023 году, составит 5,8 тысячи квадратных метра.