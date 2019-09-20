РИАМО - 20 сен. При дождливой и прохладной погоде увеличивается риск заболеть ОРЗ и гриппом, поэтому на улицу следует выходить в теплой одежде, а в случае озноба по время прогулки зайти в помещение, сообщил РИАМО в пятницу главный специалист по первичной медпомощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Если же непогода застала вас врасплох и вы промокли и замерзли, постарайтесь скорее согреться. Можно зайти и обсохнуть в помещении, например, в кафе. Желательно выпить горячий травяной чай с медом, имбирем, лимоном. Пока не пройдет озноб, лучше не выходить из теплого помещения. Дома можно согреться под теплым душем, сделать горчичную ванночку для ног», – сказал Тяжельников.

Он добавил, что пить спиртные напитки при этом не рекомендуется. Алкоголь согревает только в первые минуты после приема, когда расширяются кровеносные сосуды и наступает ощущение тепла. Через некоторое время, когда алкоголь начнет выводиться из крови, сосуды сузятся и человеку станет еще холоднее.

Также не стоит забывать о своевременной вакцинации, которая является самой эффективной защитой от гриппа, напомнил медик. Сделать бесплатную прививку можно во всех столичных поликлиниках и в 65 мобильных пунктах, предъявив паспорт гражданина РФ.

Ранее дежурный синоптик центра погоды «Фобос» сообщил, что ночь на пятницу стала самой холодной в Москве и Московской области с начала осени. В столице температура воздуха составила 3,2 градуса тепла, в Подмосковье – всего плюс 0,5 градуса.