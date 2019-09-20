РИАМО – 20 сен. В столице за три летних месяца инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) помогли свыше 14,5 тысячам пассажиров, из них 6,1 – это детские группы и родители с детьми, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

«За лето помощью Центра воспользовались более 14,5 тысяч пассажиров. Чаще всего инспекторы помогали детским группам и родителям с детьми. Также сервис востребован у пассажиров с нарушением зрения, родителей детей-инвалидов и людей, которые передвигаются на инвалидных колясках. Количество заявок от них за июнь, июль и август составило почти 7,2 тысячи», – говорится в сообщении.

Всего с начала текущего года инспекторы ЦОМП сопроводили около 81 тысячи пассажиров.

Сегодня в Центре трудится более 260 сотрудников, а в одну смену на разных станциях метро и за их пределами – порядка 90 инспекторов.

Инспекторы ЦОМП помогают максимально безопасно и комфортно передвигаться в метро людям с нарушением слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, а также детям, пожилым людям, родителям с колясками.

Специалисты Центра сопровождают не только в метро, но и до электричек, поездов дальнего следования, аэроэкспрессов, автостанций, до культурных и более 90 социальных объектов.

«Самыми востребованными среди социально значимых маршрутов ЦОМП с начала 2019 года стали поездки до храма Вознесения на «Сокольниках», школы-интерната на «Алексеевской» и Российской академии искусств», – перечисляется в материале.

Чтобы получить помощь сотрудников ЦОМП, пассажиры могут оставить заявку на сайте, через приложение «Метро Москвы» или позвонив по телефону поддержки: 8(800)250-7341 (вызов бесплатный).