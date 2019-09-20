РИАМО - 20 сен. В подмосковном Орехово-Зуеве 25 сентября пройдет литературный вечер «В то время я гостила на земле», посвященный 130-летию со дня рождения Анны Ахматовой, сообщается на странице учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие будет организовано сотрудниками выставочного зала для всех, кто любит русскую литературу.

«Русский поэт Серебряного века, одна из наиболее значимых фигур русской литературы ХХ века, была номинирована на Нобелевскую премию. Что мы еще знаем об Ахматовой? Давайте просто вспомним ее, окунувшись в музыку стиха, насладившись Гением ушедшего века», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, встреча состоится 25 сентября в 18:00 в выставочном зале по адресу: Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом №3. Вход свободный.