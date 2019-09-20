РИАМО - 20 сен. В 2019 году министерство ЖКХ Подмосковья почти в два раза снизило число плановых выездных проверок, основной задачей стало увеличение доли профилактической работы, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Министерство ЖКХ Московской области с 2017 года контролирует выполнение инвестиционных программ организаций, которые ведут регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

«План проверок министерства ЖКХ на этот год был сформирован на основе критериев проблемности, а количество плановых выездных проверок предприятий областного жилищно-коммунального комплекса снижено с 21 проверки в 2018 году до 12 проверок в 2019 году», - сказал министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

Он добавил, что основной задачей, которую удалось реализовать в текущем году, стало увеличение доли профилактической работы в контрольно-надзорной деятельности министерства.

Прежде всего, профилактика направлена на предупреждение возможных нарушений при выполнении инвестиционных программ организациями, поэтому министерство проводит семинары, публичные мероприятия. Во время них разъясняются требования к выполнению инвестиционных программ, даются комментарии о необходимых организационных мероприятиях для выполнения инвестиционных программ, проводят сбор и мониторинг отчетов о выполнении инвестиционных программ.

По итогам этой работы организациям в случае получения сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения требований выдается предостережение с предложением принять меры по обеспечению соблюдения требований.

В Подмосковье одна из самых разветвленных сетей предприятий жилищно-коммунального комплекса в России, включающая более 700 ресурсоснабжающих организаций (водоканалов, предприятий теплоснабжения и прочих).