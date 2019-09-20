РИАМО –20 сен. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала необоснованной меру пресечения в виде ареста в отношении актера Павла Устинова, которого в начале недели осудили по делу о применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии на митинге в Москве, сообщает «Интерфакс».

«Как заявила Москалькова журналистам, к такому выводу она пришла после изучения материалов дела Устинова. В пятницу омбудсмен присутствует на заседании Мосгорсуда, где рассматривается ходатайство Генпрокуратуры об изменении актеру меры пресечения с ареста на подписку о невыезде», – отмечается в статье.

Тверской суд столицы признал Устинова виновным в применении насилия к бойцу Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в Москве. По версии следствия, он сопротивлялся при задержании и вывихнул плечо силовику. Его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Сам Устинов отрицает вину.

По материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков». Устинов якобы активно сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча.

Глава Росгвардии рассказал, какой приговор следовало бы вынести актеру Устинову>>