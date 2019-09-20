Полицейский, которого заподозрили в получение взятки, открыл стрельбу из табельного оружия в сотрудников собственной безопасности. В результате чего один из них погиб, второй доставлен в больницу. Видео инцидента появилось в сети.
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Полицейский, которого заподозрили в получение взятки, открыл стрельбу из табельного оружия в сотрудников собственной безопасности. В результате чего один из них погиб, второй доставлен в больницу. Видео инцидента появилось в сети.
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