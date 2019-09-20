Настала осеняя пора — время прививаться от гриппа. Пройти вакцинацию в Москве теперь можно не только в поликлиниках. Для тех, кто не хочет болеть следующей зимой, с 4 сентября открыто 65 прививочных пунктов, расположенных на станциях метро и МЦК, в городских парках и центрах госуслуг «Мои документы». Где найти ближайший к дому или работе пункт мобильной вакцинации, смотрите в инфографике РИАМО.