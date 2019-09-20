РИАМО - 20 сен. К специалистам управления Роспотребнадзора по Москве обратилась женщина в связи с нарушением ее прав, она пыталась вернуть деньги за неиспользованный абонемент у фитнес-центра ООО «Протос ФИТ» на западе столицы, сообщается на сайте ведомства.

Между женщиной и фитнес-центром был заключен договор на оказание спортивно-оздоровительных, досуговых и дополнительных услуг на сумму 15,9 тысячи рублей. Который был оплачен в полном объеме. В связи с изменившимися обстоятельствами и невозможностью активировать карту в течение года, потребитель заявила о желании расторгнуть договор и обратилась с письменным заявлением к юридическому лицу о расторжении договора и возврате оплаченных денежных средств.

«В связи с отсутствием ответа на претензию потребитель обратилась за защитой своих прав в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве в Юго-Западном административном округе. Территориальный отдел направил исковое заявление в суд в интересах потребителя к ООО «Протос Фит», в котором просил расторгнуть договор и выплатить потребителю денежные средства», – отмечается в сообщении.

Мировой судья судебного участка №393 Обручевского района Москвы вынес решение о расторжении клубного контракта на оказание спортивно-оздоровительных услуг и взыскании с ООО «Протос Фит» в пользу потребителя денежных средств в размере 25350 рублей, в том числе сумму по договору – 15900 рублей, компенсацию морального вреда – 1 тысячу рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя – 8450 рублей.