РИАМО - 20 сен. Власти Москвы планируют до конца года приступить к реконструкции Крутицкой набережной, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города.

Подведомственным департаменту строительства города Москвы ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» объявлены торгово-закупочные процедуры по определению подрядной организации на выполнение подрядных работ по строительству искусственного сооружения в русле реки Москвы с реконструкцией Крутицкой набережной.

«Работы по реконструкции Крутицкой набережной будут проводиться в Таганском и Даниловском районах. Начальная (максимальная) цена контракта 1,489 миллиарда рублей. Срок окончания подачи заявок и дата проведения аукциона: 30 сентября 2019 года. Работы предстоит выполнить в срок не более 23 месяцев с даты заключения контракта», – заявил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

После реконструкции дорога обеспечит движение автотранспорта по двум полосам в каждом направлении.