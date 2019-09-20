РИАМО – 20 сен. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации увеличило стоимость всех охотничьих животных в стране в 400 раз — до 267 миллиардов рублей, сообщает РБК.

К охотничьим ресурсам в РФ относится 21 вид животных. Оцениваются они по сравнительному методу. Так, обычно в качестве аналога рыночных цен на охотничьи ресурсы используются официальные таксы для исчисления вреда, причиненного животным, которые и утверждает Минприроды РФ.

«Теперь стоимость одного зверя (стоимость всех животных одного вида, деленная на поголовье по данным Минприроды) примерно соответствует официальным таксам (скорректированным на инфляцию 2018 года), тогда как оценка на конец предыдущего года отличалась от такс на три порядка», - говорится в сообщении

Отмечается, что министерство так могло исправить ошибку, допущенную при оценке в прошлом году.

Теперь дороже всего оцениваются лоси — 88 миллиардов рублей. Затем в списке оценки охотничьих животных идут косули, которых оценили в 46,7 миллиарда рублей, а после дикие северные олени - 28,7 миллиарда рублей. Дешевле всего лани (57 миллионов рублей), гибриды зубра с бизоном (51 миллион рублей) и муфлоны (25 миллионов рублей).

Помимо зверей, Минприроды обновило и стоимостную оценку древесных лесных ресурсов. Так, стоимость всех лесов России, состоящих из 23 видов древесины, на конец 2018 года составила почти 9 триллионов рублей. Она выросла на 63% по сравнению с концом 2017 года, когда составляла всего 5,5 триллиона рублей.