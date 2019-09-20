РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 сен. В подмосковных Люберцах сторонники партии «Единая Россия» зафиксировали нарушения правил перевозки детей в автомобилях и передали информацию в ГИБДД, говорится в сообщении Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия».

В подмосковных Люберцах сторонники партии «Единая Россия» проверили наличие кресел безопасности у автомобилистов в рамках общественного мониторинга вблизи детских садов. Местами для проверок стали детские сады городского округа Люберцы: №№129, 170 и 9, возле которых были зафиксированы случаи перевоза детей к дошкольным образовательным учреждениям без детских кресел.

«Волонтеры из числа сторонников вызвались помочь нам с проверкой автомобилей возле люберецких детсадов в часы, когда родители привозят детей в дошкольное учреждение и забирают. Все нарушения были зафиксированы и переданы сотрудникам отдела ГИБДД «Люберецкое». До конца сентября данный мониторинг должен пройти по всему Подмосковью, чтобы усилить пропаганду безопасности дорожного движения с участием детей», – сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Беловодский.

Возле детского сада №129 волонтеры отметили равное количество нарушений со стороны родителей-автовладельцев. При подъезде к детским садам №№170 и 9 большинство автомобилей не имеют специальных удерживающих средств.