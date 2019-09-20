РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 сен. В подмосковном Королеве с 2 до 3 увеличилось количество ДТП с участием общественного транспорта по сравнению с прошлым годом, сообщила «РИАМО в Королеве» инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городскому округу Королев Эльвира Фадеева.

На территории Королева работают 4 компании, осуществляющие перевозку пассажиров: АО «Мострансавто» филиал Королевское ПАТП, ООО «Автотрэвэл», ООО «Ранд-Транс», ООО «Домтрансавто».

«С начала года было совершено три ДТП, в одном из которых погиб человек. Все ДТП совершены водителями компании «Домтрансавто». На основании показателей по ДТП можно сделать вывод, что основными причинами являются недисциплинированность водителей и пешеходов, нарушающих правила дорожного движения, сложная дорожная обстановка, переутомление водителей, технически неисправное транспортное средство, невнимательное отношение к другим участникам дорожного движения и недостаточно профессиональная подготовка водителей», – сказала Фадеева.

Для снижения аварийности сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды, проверки, индивидуальную работу с каждым водителем при приеме на работу, при проведении инструктажей, занятий, бесед, прием зачетов по ПДД, контроль работы водителей на линии, собрания с водительским составом по исключению травматизма.

Руководителям компаний-перевозчиков рекомендовано отказать в приеме на работу водителям, которые имеют штрафы за систематическое нарушение правил дорожного движения.

Всего с начала года сотрудниками Госавтоинспекции к административной ответственности за различные правонарушения в области безопасности дорожного движения было привлечено к ответственности 246 водителей автобусов. Также выдано 19 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Госавтоинспекторами составлено 7 административных материалов на должностных лиц, направлено 11 информационных писем, за выпуск на линию технически неисправных транспортных средств к административной ответственности привлечены шесть должностных лиц, вынесено шесть постановлений по делу об административном правонарушении. К тому же в прокуратуру Королева направлены информационные письма для принятия мер прокурорского воздействия.