РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 сен. Житель из Люберец Евгений Олой стал одним из победителей грантового конкурса социальных проектов «Раздельный сбор – в каждый двор», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Евгений Олой представил на суд жюри проект «Один день с региональным оператором «ЭкоЛайн-Воскресенск». Евгений показал «жизненный цикл» раздельных отходов: сбор вторсырья в специализированные контейнеры, его вывоз мусоровозом с синей индикацией, обработку на сортировочном комплексе и отправку переработчикам.

«Тема раздельного сбора мусора сегодня для большинства жителей нашего городского округа остается самой важной. В 2019 году люберчане подали 2 188 заявок на премию губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье», в том числе 524 проекта в номинации «Экология», то есть без малого 24%», – сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Именно Евгений Олой представил на губернаторскую премию проект «Народный экологический совет городского округа Люберцы». На территории округа он реализовывается уже с апреля 2018 года.

Суть проекта состоит в том, чтобы объединить всех неравнодушных граждан городского округа для общественного контроля в сфере экологии и охраны окружающей среды, а также выявлять факты нарушения экологического законодательства РФ.

«В рамках реализации этого проекта в нашем округе ликвидировано 4 незаконных свалки промышленного мусора, а также приостановлена или закрыта работа трех предприятий, нарушающих экологическое законодательство России», – подчеркнул Владимир Ружицкий.