РИАМО - 20 сен. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве по обращению потребителей проверили работу предприятия общественного питания «Шаурма» ООО «Московской вендинговой компании» по адресу: улица Бутырская, дом 2/18, в ходе которой выявили многочисленные нарушения, сообщается на сайте ведомства.

«В частности, на предприятии общественного питания отсутствуют системы внутреннего водопровода и канализации, вытяжной вентиляции. Не осуществляется контроль за качеством и безопасностью продукции: отсутствует холодильное оборудование для хранения наполнителей для шаурмы, на полуфабрикатах для шаурмы (капуста, куриный полуфабрикат замороженный, соус майонезный, лаваш) отсутствуют даты изготовления и сроки реализации. Соки и напитки хранятся на полу без стеллажей», – говорится в сообщении.

Кроме этого было отмечено неудовлетворительное санитарное содержание предприятия: не проводятся ни генеральные уборки, ни мероприятия по дезинфекции и дератизации, отсутствуют моющие и дезинфицирующие средства. У персонала предприятия отсутствуют сведения об обязательных для работников общепита прививках. Специалисты изъяли из оборота снято около 11 килограммов готовой обезличенной продукции.

Предприятие опечатано, материалы дела направлены в Останкинский районный суд для рассмотрения и принятия решения о приостановлении деятельности на срок до 90 суток.

В материале подчеркивается, что по результатам ранее проведенных территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в Северо-Восточном административном округе проверок предприятий по реализации шаурмы - ИП Аброскина С.И. в Лазаревском переулке – приостановлена деятельность на 30 суток, ИП Баранова А.А. на проспекте Мира – приостановлена деятельность на 45 суток, ИП Раупов А.З. на улице Бутырской – приостановлена деятельность на 60 суток.