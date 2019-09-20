РИАМО – 20 сен. Представительница Подмосковья завоевала золото и бронзу чемпионата мира по художественной гимнастике, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 16 по 22 сентября в столице Азербайджана Баку проходит чемпионат мира по художественной гимнастике.

«Спортсменка из Подмосковья Екатерина Селезнева стала обладательницей золотой и бронзовой наград соревнований в составе сборной России. Золото гимнастке из региона досталось в командном многоборье. В команде с Диной и Ариной Авериными Селезнева стала сильнейшей, оставив позади соперниц из Израиля и Беларуси, занявших второе и третье места соответственно», – отмечается в сообщении.

В упражнении с лентой представительница Московской области с результатом в 20.650 балла поднялась на третью ступень пьедестала.

«Первое место заняла Дина Аверина, набравшая 21.800 балла, серебряная награда досталась израильтянке Линой Ашрам (20.750 балла)», – уточняется в материале.

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков поздравил спортсменку с завоеванными наградами.