РИАМО - 20 сен. Студента 2002 года рождения задержали в Москве по подозрению в нападении на водителя, юноша потребовал перевести ему через приложение банка 5 тысяч рублей, сообщил РИАМО в пятницу источник в правоохранительных органах.

Преступление было совершено 12 сентября в Булатниковском проезде, подозреваемого задержали 19 сентября.

«Установлено, что злоумышленник, следовавший в качестве пассажира в такси, угрожая неустановленным предметом, потребовал перевести ему на телефон сотовой связи посредством приложения «Сбербанк Онлайн» 5 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

Водитель перевел деньги, пассажир скрылся. Таксист обратился в полицию.

Задержанный молодой человек — студент первого курса учреждения профессионального образования, проживает недалеко от места преступления, в Булатниковском проезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве подтвердил факт задержания.