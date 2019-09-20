РИАМО - 20 сен. Мосгорсуд проверит законность приговора Павлу Устинову 26 сентября, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«Заседание в апелляционной инстанции по рассмотрению апелляционной жалобы и представления назначено на четверг, 26 сентября», - сказал собеседник агентства.

Тверской суд столицы признал Устинова виновным в применении насилия к бойцу Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в Москве. По версии следствия, он сопротивлялся при задержании и вывихнул плечо силовику. Его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Сам Устинов отрицает вину.