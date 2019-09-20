РИАМО - 20 сен. Строители храма преподобного Алексия на Рублевском шоссе в столичном районе Крылатское получили разрешение на начало работ, завершить работы планируется к концу 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«Храм будет вмещать около 700 прихожан, а его внешний облик соединит в себе традиции древнерусского и раннемосковского зодчества. Подрядчик на строительство нулевого цикла уже определен и в ближайшие время начнет работу», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По словам главного куратора программы строительства православных храмов в Москве, советника мэра Москвы и патриарха Московского и всея Руси, депутата Госдумы Владимира Ресина, проект храма преподобного Алексия разработал почетный архитектор Москвы Игорь Тажиев. Это стало его последней работой.

«Проект храма уникален, поскольку предлагает очень интересный принцип теплоизоляции. Благодаря особым материалам там будет тепло зимой и прохладно летом», - отметил Ресин.

Он добавил, что необычным будет и архитектурное решение – сам храм и все служебные помещения, включая воскресную школу для детей, разместятся под одной крышей. Главный фасад храма будет выходить на Рублевское шоссе.

Программа строительства православных храмов реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств был создан благотворительный фонд поддержки строительства храмов города Москвы.