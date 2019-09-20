РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 сен. Автобус маршрута №447, следующий из Балашихи-2 в Москву до станции метро «Щелковская», вышел на линию с неисправной системой информирования и электронных маршрутоуказателей по всем сторонам, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи написал на портал жалобу на неудовлетворительные условия проезда в автомобильном транспорте. Он отметил, что автобус, следующий по маршруту №447 от остановки «Поле чудес» на Москву, был подан под посадку городской комплектации вместо междугородней, и в нем была неисправна система информирования и электронных маршрутоуказателей по всем сторонам.

«АО «Мострансавто» сообщает, что на автобусе с государственным регистрационным знаком №КЕ 228 50 была выявлена неисправность системы информирования пассажиров. Неисправность устранена, в настоящее время система работает в штатном режиме», – говорится в ответе акционерного общества «Мострансавто».

Ежедневно перед выездом на линию все транспортные средства проходят проверку работоспособности всех систем информационно технической платформы. Неисправность произошла при работе транспортного средства на линии.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – заключается в материале.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.