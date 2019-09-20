РИАМО – 20 сен. В Москве женщина переводила денежные средства на счета своих близких и друзей, являясь сотрудницей одной из организаций, в результате ее действий компания потеряла свыше 1,3 миллиона рублей, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Ранее в отделение полиции по Таганскому району обратилась гражданка 1986 года рождения, генеральный директор ООО «К». Женщина попросила правоохранителей принять меры в отношении одной из ее экс-сотрудниц.

«Работница в период времени с октября 2018 года по июль 2019 года, переводила денежные средства организации, на счета своих родных и друзей. Таким образом, действиями последней организации был причинен ущерб на сумму 1,303 миллиона рублей», – отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что по данному факту проводится проверка.